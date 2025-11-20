В Приангарье задержали 6 женщин, незаконно легализовавших 1,5 тыс. мигрантов

Троим фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

ИРКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Полиция в Иркутской области задержала шесть женщин, занимающихся незаконной миграцией. Подозреваемые незаконно легализовали более 1,5 тыс. граждан государств Центральной Азии, сообщила в своем официальном Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Канал незаконной миграции ликвидировали мои коллеги из уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России. <…> Следователями территориального подразделения полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Остальным - мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - написала Волк.

Предварительно установили, что организатором нелегального бизнеса стала местная жительница. Она вовлекла в него сообщников из числа собственников недвижимости. Через посредников или лично они предлагали изготовление фиктивной регистрации иностранцам по месту пребывания. Кроме того, подозреваемые оформляли номинальные гражданско-правовые договоры, которые необходимы для продления срока временного пребывания в РФ, от имени физических лиц. Таким образом, в Иркутске были незаконно легализованы более 1,5 тыс. граждан государств Центральной Азии, изготовлены свыше 2,5 тыс. фиктивных документов. Стоимость услуг варьировалась от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, пояснила Волк.

У подозреваемых прошли обыски, были обнаружены и изъяты паспорта иностранных граждан, бланки миграционных документов и договоров, средства связи. "В настоящий момент продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и возможных сообщников. Выданные незаконно иностранным гражданам документы будут аннулированы, а к ним самим будут приняты меры по удалению за пределы нашей страны", - добавила официальный представитель МВД России.