Жительницу Алтайского края приговорили к 16 годам колонии за финансирование ВСУ

Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Епанчинцев/ ТАСС, архив

БАРНАУЛ, 20 ноября. /ТАСС/. Жительницу Бийска в Алтайском крае приговорили к 16 годам колонии общего режима за государственную измену в форме финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в УФСБ по региону.

"Установлено, что жительница города Бийска 1983 г.р. осуществила перевод денежных средств в размере более 360 тыс. рублей на банковский счет, используемый военнослужащими ВСУ, тем самым оказала финансовую помощь иностранному государству, иностранной организации и их представителям в деятельности, направленной против безопасности России", - сообщили в ведомстве.

Уголовное дело было расследовано следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю по статье 275 УК РФ (Государственная измена). Суд признал обвиняемую виновной и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу. Максимальное наказание за государственную измену по статье 275 УК РФ предусматривает пожизненное лишение свободы.