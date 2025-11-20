Защита председателя совета директоров "Корпорации СТС" повторно обжаловала арест

Татьяну Черных обвиняют в мошенничестве

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Защита председателя совета директоров "Корпорации СТС" Татьяны Черных, обвиняемой в мошенничестве, повторно обжаловала ее арест. Об этом ТАСС сообщила адвокат Людмила Дирксен.

12 ноября Верх-Исетский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей Черных до 15 февраля.

"Обжаловали [арест]", - сказала собеседница агентства.

Как сообщал ТАСС источник, ранее в Москве были проведены обыски по местам жительства и в офисах бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". После этого бизнесмены Алексей Бобров и Черных были доставлены в Екатеринбург и задержаны. Также задержали руководителя ОТСК Артема Носкова и экс-руководителя компании Антона Боликова. 24 сентября суд арестовал Боброва и Черных. 26 сентября Носков был освобожден из-под стражи в зале суда.

Этим событиям предшествовала подача Генпрокуратурой иска с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций нескольких компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов. 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск.