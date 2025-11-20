В Кисловодске пять человек отравились угарным газом

Из них трое госпитализированы

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 20 ноября. /ТАСС/. В поселке Левоберезовский в Кисловодске пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом, предположительно, из-за отсутствия тяги от газовой колонки. Трое из них госпитализированы, двое детей будут лечиться амбулаторно, сообщил глава города Евгений Моисеев.

"В Кисловодске пять человек отравились угарным газом. Вчера вечером в Кисловодске, в поселке Левоберезовский, пять человек отравились угарным газом. На место выезжали две бригады скорой помощи и одна бригада сотрудников горгаза. Предположительная причина происшествия - отсутствие тяги от газовой колонки", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава города уточнил, что пострадавшим детям 2024 года и 2014 года рождения назначили амбулаторное лечение. Еще один несовершеннолетний находится в реанимации. Граждане 1961 и 1987 года госпитализированы в отделение терапии.