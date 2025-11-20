В Брянске начнут рассмотрение дела экс-замгубернатора Петроченко 21 ноября

Он обвиняется в получении взятки за общее покровительство по службе

БРЯНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Брянский районный суд 21 ноября начнет рассмотрение дела бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, обвиняемого в получении взятки в размере 20,7 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"21 ноября [состоится] первое [заседание] по существу", - сказала собеседница агентства.

Петроченко обвиняется в получении взятки за общее покровительство по службе, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, с вымогательством взятки, в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В сентябре уголовное дело поступило в суд из Генеральной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый с весны 2021 года по сентябрь 2024 года получил от индивидуального предпринимателя взятку в общей сумме 20 млн 700 тыс. рублей за беспрепятственное заключение государственных контрактов, приемку и оплату товаров, работ и услуг по контрактам.

Петроченко был назначен на должность заместителя губернатора в апреле 2022 года. В областном правительстве он курировал сферу безопасности, а также отвечал за координацию работы мировых судей, управления госзакупок, жилинспекции. До этого, с января 2019 года, он занимал должность директора департамента региональной безопасности Брянской области. 19 сентября 2024 года губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что по его инициативе УФСБ начало проверку в отношении Петроченко. Басманный суд Москвы 16 октября арестовал Петроченко, который был задержан с поличным при получении взятки от бизнесмена, давшего изобличающие показания на бывшего чиновника.