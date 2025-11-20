В Кемеровской области арестовали обвиняемого в убийстве двух мужчин

По версии следствия, обвиняемый нанес одному из них несколько ударов топором по голове, а второму - по голове и грудной клетке

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 20 ноября. /ТАСС/. Житель города Таштагола Кемеровской области обвиняется в убийстве двух человек. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

По версии следствия, вечером 15 ноября трое мужчин выпивали в арендованном доме в поселке Теба, куда они приехали на вахту. Между ними возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, в результате чего обвиняемый нанес одному из мужчин несколько ударов топором по голове, а второму - по голове и грудной клетке. От полученных травм оба потерпевших погибли на месте происшествия, их тела были обнаружены 17 ноября 2025 года другим рабочим.

"После совершения преступления обвиняемый скрылся, однако в ходе совместной работы сотрудников СК и МВД России его местонахождение установлено в Таштаголе. Следователем он был задержан. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). В рамках расследования изъят топор, допрошены свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, чтобы установить психическое состояние обвиняемого в момент преступления.