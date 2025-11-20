В Петербурге задержали группу изготовителей детской порнографии

При обысках по местам проживания задержанных изъяли средства мобильной связи и носители информации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге задержала группу изготовителей и распространителей порнографических материалов с использованием в качестве объектов фотосъемки детей в возрасте одного-двух лет. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Установлено, что не позднее 2015 года группа лиц использовала детей 1-2 лет для изготовления фотоизображений с последующим размещением в сети Интернет (в том числе в сегменте даркнета и на зарубежных платформах, включая запрещенную в России соцсеть "Инстаграм" (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской))", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале подразделения.

При обысках по местам проживания задержанных изъяли средства мобильной связи и носители информации, которые содержат метаданные, подтверждающие размещение изготовленных порнографических материалов.