Дело выживавшего два месяца в Охотском море Пичугина направили в Верховный суд

Михаил Пичугин находится под подпиской о невыезде

ХАБАРОВСК, 20 ноября. /ТАСС/. Верховный суд РФ определит место рассмотрения уголовного дела, в котором обвиняемым проходит Михаил Пичугин, более двух месяцев дрейфовавший на лодке в Охотском море. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края. Находившиеся с ним брат и племянник погибли.

"Направлено в Верховный суд РФ для разрешения вопроса об определении подсудности", - проинформировали в пресс-службе, уточнив, что это необходимо для того, чтобы по поступившему ходатайству суд проходил в Улан-Удэ.

В октябре дело в отношении Пичугина направляли в Николаевский-на-Амуре городской суд в Хабаровском крае. Николаевск-на-Амуре находится в тысяче км от Хабаровска. После дело перенаправили в Хабаровский краевой суд.

46-летний Пичугин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Он находится под подпиской о невыезде.

Трагедия в море

В августе 2024 года Пичугин со своим братом и 15-летним племянником совершали путешествие по Охотскому морю от села Москальво Сахалинской области до мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края, бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно. Этот путь мужчина решил преодолеть на резиновой лодке типа Baikat 470. На обратном пути сломался мотор, судно более двух месяцев бесконтрольно дрейфовало в открытом море. Средств спутниковой и радиосвязи на борту не имелось. Родственники Пичугина погибли от переохлаждения и истощения.

Лодка была обнаружена спустя два месяца, в октябре, в 25 км от побережья в районе села Усть-Хайрюзово в Тигильском районе Камчатского края. Рыболовецкое судно, спасшее Пичугина, доставило его в Магадан, где мужчину госпитализировали.