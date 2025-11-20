ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Пресечена попытка поджога здания администрации города Великие Луки

Для реализации замысла фигурант использовал самодельно изготовленный коктейль Молотова
06:22
обновлено 06:36
© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

ПСКОВ, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку поджога здания администрации города Великие Луки коктейлем Молотова. В отношении жителя муниципалитета, который обвиняется в совершении этого преступления, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

"Следственным отделом УФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Великие Луки. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт)", - отмечается в сообщении. Установили, что фигурант, который придерживается радикальных антироссийских политических взглядов, пытался совершить террористический акт путем поджога здания администрации города. Для реализации замысла он использовал самодельно изготовленный коктейль Молотова.

По данным пресс-службы, фигуранта задержали сотрудники частной охранной организации. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается расследование уголовного дела. 

