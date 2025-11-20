В Приморье пересмотрят дело трех осужденных за изнасилование иностранцев

Поводом к последовательному оспариванию судебных решений прокурором послужило чрезмерно мягкое наказание

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении трех иностранцев, осужденных за изнасилование девушки на пляже в бухте Лазурная в Приморском крае, направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции после кассации со стороны прокуратуры, посчитавшей приговор чрезмерно мягким. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

В мае Советский районный суд Владивостока признал трех иностранных граждан виновными в групповом изнасиловании сотрудницы кафе на популярном пляже города. С учетом возмещения осужденными морального вреда потерпевшей, наказание составило от пяти до пяти лет шести месяцев лишения свободы. Прокуратура оспорила приговор.

"Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве подчеркнули, что поводом к последовательному оспариванию судебных решений прокурором послужило чрезмерно мягкое наказание, назначенное виновным.

Как было установлено судом, 15 июня 2024 года в районе пляжа бухты Лазурная во Владивостоке трое мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, напали на 22-летнюю девушку. Они применили насилие и угрозы убийством, после чего совершили преступление.