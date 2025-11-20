В Петербурге задержали женщину по подозрению в убийстве младенца

Тело ребенка с явными признаками насильственной смерти обнаружил отец девочки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет задержал жительницу Санкт-Петербурга, она обвиняется в убийстве своей дочери 2025 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка СК.

"Предварительным следствием установлено, что в ночное время 7 ноября текущего года мать девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушила свою дочь 2025 года рождения, спрятала в сумку в диван, после чего скрылась с места происшествия. В настоящее время женщина задержана", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, тело ребенка с явными признаками насильственной смерти обнаружил накануне вечером отец девочки в квартире на Апраксином переулке.

Задержанной уже предъявили обвинение в убийстве младенца (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует городская прокуратура. Следствие намерено просить суд о заключении злоумышленницы под стражу. Известно, что женщина состояла на специализированном учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В связи с этим в СК дадут правовую оценку действиям ответственных должностных лиц.