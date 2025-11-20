Суд перенес рассмотрение дела экс-замгубернатора Югры Шипилова

Заседание состоится 3 декабря

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноября. /ТАСС/. Сургутский городской суд отложил судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Алексея Шипилова на 3 декабря из-за неявки обвиняемого. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Югры.

В Сургутском городском суде 20 ноября состоялось первое судебное заседание по делу Шипилова. Оно прошло в закрытом режиме. В ходе предварительного слушания Шипилову продлена мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца - до середины января 2026 года.

"Сегодня в Сургутском городском суде судебное заседание по уголовному делу в отношении Шипилова А. В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ, отложено на 3 декабря 2025 года, поскольку подсудимый не доставлен в судебное заседание. Так как местом исполнения избранной подсудимому меры пресечения в виде домашнего ареста является город Ханты-Мансийск, уголовно-исполнительная инспекция Ханты-Мансийского межмуниципального филиала отказалась доставлять Шипилова А. В. в город Сургут", - сказано в сообщении.

Шипилов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ ) и превышении полномочий, совершенном лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, с сентября 2023 по октябрь 2024 года обвиняемый, занимая должность замгубернатора, получил взятку в размере не менее 7,5 млн рублей от лица, представляющего интересы коммерческой управляющей компании. Шипилов дал незаконные указания перевести многоквартирные дома под обслуживание этой коммерческой организации. В результате дома перешли в обслуживание фирмы, а муниципальная управляющая компания была признана банкротом.

Шипилов был арестован 15 февраля 2024 года, но 22 сентября 2025 года по апелляционной жалобе суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. В связи с возбуждением уголовного дела "Единая Россия" приостановила членство экс-замгубернатора в партии.