Более 7 тыс. мирных граждан убиты из-за киевской агрессии с 2014 года

Среди них 234 несовершеннолетних

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Более 7 тыс. мирных граждан убиты из-за агрессии Украины с 2014 года. Об этом говорится в приветствии председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, текст которого зачитал руководитель управления общественно-политической работы СК РФ Герой России Сергей Петров на международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".

"По данным следствия, в результате агрессии Украины с 2014 года всего пострадали свыше 27 тыс. мирных жителей, из которых убиты более 7 тыс., в том числе 234 несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести 20 588 человек, включая 1 132 ребенка", - отметил Бастрыкин.

Также он отметил, что с 2014 года СК возбуждено 8 614 угловых дел о преступлениях киевского режима в отношении 2 230 человек, в том числе руководства Украины, членов радикальных объединений, представителей украинских силовых структур и иностранных наемников.

