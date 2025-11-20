Жителя Урала осудили за занятие высшего положения в преступной иерархии

Марселю Гасанову назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Свердловский областной суд признал Марселя Гасанова виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, приговорив к 13 годам колонии особого режима и штрафу в один миллион рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Как ранее сообщали местные СМИ, Гасанов являлся "смотрящим" за Свердловской областью.

В сообщении прокуратуры говорится, что "с учетом позиции государственного обвинителя" суд назначил Гасанову наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в "исправительной колонии особого режима". Также ему назначили штраф в размере 1 млн рублей, с последующим ограничением свободы на срок один год.

Установлено, что в сентябре 2024 года Гасанов систематически организовывал, распределял и контролировал преступную кассу, координировал ее своевременное пополнение, а также вел пропаганду уголовно-воровских традиций на территории региона. Помимо этого, в марте 2025, находясь под стражей, Гасанов публично оскорбил сотрудника учреждения ГУФСИН по региону и неоднократно угрожал ему насилием.

Как уточнили в следственном управлении СК РФ по региону, злоумышленник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и частью 2 статьи 321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей).

До этого Гасанов "неоднократно привлекался к уголовной ответственности", в том числе по статьям "незаконный оборот оружия и боеприпасов" и "разбой", рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России Валерий Горелых. После освобождения из мест лишения свободы фигурант уехал в Дагестан, однако вскоре вернулся на постоянное место жительства в Екатеринбург и продолжил противозаконную деятельность, которую впоследствии пресекли сотрудники ФСБ, МВД и СК РФ.