Бывшую чиновницу администрации Тулуна осудили за мошенничество с жильем

Она признана виновной в двух эпизодах

ИРКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Тулуна в Иркутской области, где в 2019 году произошло наводнение, к четырем годам лишения свободы условно за мошенничество с квартирами. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Иркутской области.

"Тулунский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города. Она признана виновной в двух эпизодах по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). <…> Суд признал женщину виновной в мошенничестве и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, с лишением права занимать определенные должности на срок 2 года", - сообщили в прокуратуре.

Женщина вину признала, заключив досудебное соглашение. В ведомстве имя экс-чиновницы не называют. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что речь идет о Марине Мироновой.

Суд установил, что в 2020-2021 годах женщина, занимая руководящую должность в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Тулуна, действуя в сговоре с должностным лицом администрации и другими людьми, подбирала пустующие муниципальные квартиры для формального заселения подставных лиц, подписывала необходимые документы. "После чего путем предоставления подложных документов в суд и последующего обращения в министерство строительства, дорожного хозяйства области и ОГКУ "Служба заказчика Иркутской области" на имя участников преступной схемы были оформлены две однокомнатные квартиры в мкр. Угольщиков Тулуна, предоставленные за якобы утраченное ими при наводнении жилье. <…> Подсудимая организовала продажу этих квартир третьим лицам через риелтора. Полученные средства соучастники разделили между собой. В результате Иркутской области причинен ущерб на сумму более 3,5 млн рублей", - пояснили в прокуратуре.

Летом 2019 году в Иркутской области прошли разрушительные паводки. Сильнее всего пострадал Тулун, где проживают около 40 тыс. человек. Для восстановления разрушенной и пострадавшей инфраструктуры на федеральном уровне была принята соответствующая программа. В частности, в Тулуне построили многоквартирные и индивидуальные жилые дома, социальные объекты.