Под Омском ликвидировали последствия аварии на газопроводе

Осуществлен пуск газа

ОМСК, 20 ноября. /ТАСС/. Последствия аварии на магистральном газопроводе под Омском, которая произошла утром 18 ноября, полностью ликвидированы, сообщил ТАСС губернатор Виталий Хоценко. Осуществлен пуск газа в трубопровод.

"Последствия аварии на магистральном газопроводе в поселке Ростовка Омского района устранены в полном объеме. Пуск газа в газопровод осуществлен", - сказал Хоценко.

Утечка и возгорание газа на магистральном газопроводе под Омском произошли 18 ноября около 05:16 мск. Зарево от пожара было видно за несколько километров. Пострадавших нет. После аварии без газа остались несколько промышленных предприятий, которые позже были переведены на резервное топливо. Газоснабжение потребителей частных домов было компенсировано за счет увеличения подачи газа по сетям Омска и Омского района. Восемь котельных перешли на использование дизеля и мазута.