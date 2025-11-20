В Севастополе арестовали офицера Минобороны за вымогательство и получение взятки

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Начальник 960-го военного представительства Министерства обороны РФ в Севастополе арестован на два месяца за вымогательство и получение взятки за приемку некачественного ремонта корабля Черноморского флота. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ФСБ, мужчина вымогал и получил взятку от руководителя одного из судоремонтных предприятий региона за приемку некачественно выполненного ремонта корабля Черноморского флота, который проводился по госконтракту.

"Севастопольским гарнизонным военным судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Государству действиями подозреваемого нанесен материальный ущерб свыше 8 млн рублей. В отношении него военным следственным управлением СК РФ по Черноморскому флоту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 (получение взятки), п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности.