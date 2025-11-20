В Малайзии двухлетний ребенок из России умер после ожога медузы

Врачи в течение четырех дней делали все возможное, чтобы спасти мальчика

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. Двухлетний россиянин, который получил ожог опасной для человека кубомедузы на острове Лангкави в Малайзии, умер в местной больнице. Об этом сообщило агентство Bernama со ссылкой на отца ребенка Никиту Якубанца.

По его словам, врачи в течение четырех дней делали все возможное, чтобы спасти его сына. Семья впервые приехала в Малайзию 14 ноября и планировала оставаться в стране до 26 ноября. Родители мальчика намерены кремировать его тело в Малайзии и перевезти его прах на родину в Хабаровск.

После инцидента спасательная служба острова Лангкави усилила контроль за ситуацией на пляжах и предупредила туристов о необходимости соблюдать меры безопасности при купании.

Кубомедузы обитают в тропических и субтропических водах. Эти ядовитые существа часто встречаются у берегов Австралии и Тасмании.