Прокуратура требует отставки главы Владимира Наумова в связи с утратой доверия

Он, в частности, не уведомил совет о конфликте интересов, возникшем в связи с назначением руководства некоторых подведомственных администрации города организаций

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 20 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Владимирской области направила в Совет народных депутатов Владимира представление об освобождении главы города Дмитрия Наумова от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокурор области направил в Совет народных депутатов города Владимира представление с требованием об освобождении Наумова от занимаемой должности в связи с утратой доверия" - говорится в сообщении.

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что глава города Владимира Дмитрий Наумов в 2024 году представил в адрес губернатора Владимирской области справку о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки на своих ближайших родственников. "Анализ указанных данных показал, что Наумов умышленно в три раза (на сумму более 9 млн рублей) занизил стоимость приобретенного им в 2023 году недвижимого имущества, что позволило ему избежать предусмотренной законом процедуры контроля за расходами" - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, Наумов не уведомил совет о конфликте интересов, возникшем в связи с назначением руководства ряда подведомственных администрации города организаций. По результатам проверки прокурор области направил в Совет народных депутатов города Владимира представление с требованием об освобождении Наумова от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

На заседании комиссии городского совета по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Антон Кривошеев поддержал доводы представления. "Большинство членов комиссии согласилось с позицией надзорного ведомства. В ближайшее время все материалы будут направлены в Совет народных депутатов города, который с учетом мнения высшего должностного лица субъекта примет по существу вопроса окончательное решение", - отметили в пресс-службе.