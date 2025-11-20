Irozhlas: в Чехии при столкновении поездов пострадали 57 человек

По данным портала, ранения средней степени тяжести получили 15 человек

ПРАГА, 20 ноября. /ТАСС/. 57 человек получили ранения при столкновении поездов на юге Чехии. Уточненные данные со ссылкой на спасателей распространил новостной портал Irozhlas.

Ранения средней степени тяжести получили 15 человек. В больницы были доставлены, как стало известно ранее, пять тяжелораненых. Остальные пострадавшие получили легкие ранения.

Столкновение двух пассажирских поездов произошло на участке железной дороги между городами Злив и селом Дивчице в районе крупнейшего южночешского города Ческе-Будеёвице. Движение поездов там остановлено. Причины ЧП устанавливает полиция.