Полиция Москвы проводит проверку после избиения школьницы сверстниками

На родителей подростков составлены протоколы по статье о неисполнении ими обязанностей по содержанию и воспитаю несовершеннолетних, решается вопрос о постановке школьников на учет в отделение ПДН

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции проводят проверку по факту избиения группой подростков школьницы на почве личной неприязни, родители нарушителей привлечены к ответственности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В полицию от матери 13-летней девочки поступило заявление о том, что ее дочь избили сверстницы на почве личной неприязни. Потерпевшая обратилась в медучреждение с телесными повреждениями. "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. В настоящее время установлены и опрошены все участники инцидента, а также свидетели произошедшего", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что на родителей подростков составлены протоколы по статье о неисполнении ими обязанностей по содержанию и воспитаю несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ). Также полицейские решают вопрос о постановке подростков на учет в отделение по делам несовершеннолетних и о их помещении в ЦВСНП ГУ МВД России по городу Москве.

Как сообщили в пресс-службе СК, по факту произошедшего столичными следственными органами ведомства проводится проверка по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). "Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Беляеву Д. В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - сказали в пресс-службе, отметив, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.