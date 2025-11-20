Брата главаря экстремистского объединения "Махонинские" объявили в розыск

Речь идет об Андрее Махонине

ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Андрей Махонин, который является братом Александра Махонина, отправленного 18 ноября под домашний арест по делу об организации экстремистского преступного сообщества "Махонинские", объявлен в розыск по уголовной статье. Информация об этом содержится в базе МВД России.

"Махонин Андрей Григорьевич 1966 года рождения разыскивается по статье УК", - говорится в базе.

Со ссылкой на правоохранительные органы 18 ноября сообщалось, что суд в Челябинске избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Александру Махонину по делу об организации преступного сообщества "Махонинские", которое было признано экстремистским.

Со ссылкой на оперативные службы региона 14 ноября сообщалось, что Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры, признав объединение "Махонинские" экстремистским, а также обратил в доход государства его имущество на сумму около 2,5 млрд рублей.

Ранее со ссылкой на правоохранительные органы сообщалось, что следственно-оперативные действия провели силовики в одном из частных домов Челябинска, который, как считают оперативники, принадлежит объединению "Махонинские". Само это объединение было выявлено в ходе надзора за исполнением противоэкстремистского законодательства. Объединению принадлежало большинство торговых точек в Челябинске, 109 объектов недвижимости и 12 транспортных средств.