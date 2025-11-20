Обвиняемый по делу о гибели двух подростков в Чувашии частично признал вину

Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 20 ноября. /ТАСС/. Предприниматель, ставший фигурантом уголовного дела о гибели от ожогов двух подростков в Чувашии, признал вину частично. Об этом написала в своем Telegram-канале прокуратура Чувашской Республики.

Трагедия произошла вечером 8 августа 2025 года, когда несовершеннолетние завершили покос травы и возвращались домой в автомобиле. Следствие полагает, что обвиняемый в нарушение требований безопасности организовал перевозку в тентованном прицепе, где также находились канистры с бензином и оборудование. По данным правоохранителей, в ходе движения прицеп загорелся, в результате от ожогов двое несовершеннолетних умерли через несколько дней в больнице, двум другим подросткам причинен тяжкий вред здоровью.

"[Индивидуальный предприниматель] обвиняется по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). <...> Обвиняемый в ходе следствия вину признал частично, выражая несогласие с избранной квалификацией его действий", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант уголовного дела на основании муниципального контракта организовал летом деятельность по благоустройству Чебоксар. Следственное управление СК РФ по Чувашии в своем телеграм-канале уточнило, что предприниматель выполнял субподрядные работы по покосу травы и в нарушение правил безопасности допустил к работам с использованием бензиновых триммеров пятерых несовершеннолетних. "К работам он привлек несовершеннолетних лиц, с которыми в нарушение требований закона трудовые договора не оформлял, какое-либо обучение, в том числе по безопасному использованию и перевозке бензиновых триммеров, <...> не проводил", - уточнили в прокуратуре.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Дело будет рассматриваться в Калининском районном суде Чебоксар. Прокуратура также обратилась в суд с исками к обвиняемому о возмещении морального вреда семьям пострадавших и погибших детей.