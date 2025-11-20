Передававшую ВСУ сведения о силах ПВО в Новороссийске осудили на 14 лет

Наталья Лопатко будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Суд в Краснодаре назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима гражданке РФ, которая передавала Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о средствах противовоздушной обороны в Новороссийске. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.

Женщина в январе 2024 года собирала данные о местонахождении средств ПВО в Новороссийске и передавала их гражданке Украины для военнослужащих ВСУ. Ее признали виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

"Краснодарский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летней гражданки России Натальи Лопатко. <…> Суд приговорил виновную к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также назначено дополнительное наказание в виде 2 лет ограничения свободы", - говорится в сообщении.