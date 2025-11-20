По делу экс-главы района в Саратовской области допросили более 50 свидетелей

САРАТОВ, 20 ноября. /ТАСС/. Более 50 свидетелей допрошено по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Марксовского района и его заместителя, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В частности, речь идет о бывшем главе района Дмитрии Романове.

"По уголовному делу допрошено более 50 свидетелей, проведены инженерно-техническая и компьютерная судебные экспертизы, осмотры мест происшествий, выемки, обыски и другие следственные действия", - сообщили в следственном управлении.

По информации следствия, в 2020-2021 годах в Марксе осуществляли замену трубопроводов из чугуна и амерона на полиэтиленовые трубы меньшего диаметра. Работы проводили без проектной документации, а демонтированные трубы передавали в собственность подрядчика в счет выполненных работ. По версии следствия, злоумышленники знали о незаконных работах, однако не приняли мер к их приостановке.

Как отметили в управлении, это привело к тяжким последствиям в виде "подрыва надежности и эффективности работы указанных сооружений канализации и охраны водных ресурсов от загрязнения сточными водами". Восстановление трубопровода потребовало более 78 млн рублей. Кроме того, 4 августа 2025 года произошла разгерметизация участка трубопровода, что привело к загрязнению рельефа на площади более 2 тыс. кв. м.

Суд наложил арест на имущество обвиняемых на сумму более 7 млн рублей. Уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.