Экс-мэра города Бамбан Го приговорили к пожизненному сроку за торговлю людьми

Политик и ее сообщники должны будут выплатить штраф в размере $33,9 тыс.

БАНГКОК, 20 ноября. /ТАСС/. Филиппинский суд признал бывшего мэра города Бамбан Элис Го виновной в торговле людьми и приговорил ее к пожизненному тюремному сроку. Об этом пишет филиппинская газета Inquirer.

Согласно решению суда, речь идет о преступлениях, связанных с организацией нелегального игорного бизнеса в городе, где Го ранее была мэром. Всего по делу проходили 15 обвиняемых. Как сообщила заместитель генпрокурора Филиппин Оливия Торревильяс, семеро из них были признаны виновными. Двое наряду с Го получили пожизненные приговоры. Все они присутствовали на заседании суда по видеосвязи. Также Го и ее сообщники должны будут выплатить штраф в размере 2 млн филиппинских песо ($33,9 тыс.).

"Приговор в отношении Элис Го <...> - это победа над коррупцией, торговлей людьми, киберпреступностью и многими другими международными преступлениями. Но борьба далеко не окончена", - заявила в комментарии агентству Associated Press филиппинский сенатор Риза Онтиверос.

В 2024 году Го была отстранена от должности мэра за совершение неправомерных действий. В июле прошлого года она бежала с Филиппин, однако была задержана в Индонезии и депортирована обратно на Филиппины.

Как сообщает Associated Press, филиппинские власти ранее обвиняли Го в том, что она скрыла свое китайское гражданство и получила гражданство Филиппин обманным путем, чтобы стать мэром Бамбана. Однако обвинения в шпионаже ей предъявлены не были. Го отрицает, что является гражданкой Китая.