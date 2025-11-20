В Петербурге актер стал фигурантом дела об обороте детской порнографии

Речь идет о Владимире Колганове

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Петербургский актер театра и кино Владимир Колганов стал обвиняемым по уголовному делу об изготовлении и распространении детской порнографии, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Актер Владимир Колганов стал одним из фигурантов уголовного дела о фотосъемке порнографического характера с использованием малолетних потерпевших и последующем распространении снимков в соцсетях", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет о задержании группы изготовителей и распространителей порнографии с участием детей в возрасте одного-двух лет, о чем ранее в четверг официально сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального ГУ МВД России. По данным полиции, фотосъемка потерпевших производилась не позднее 2015 года, впоследствии кадры были опубликованы в том числе в сегменте даркнета и в запрещенном в России Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). При обысках по местам проживания задержанных изъяли средства мобильной связи и носители информации с метаданными, подтверждающими размещение изготовленных порнографических материалов.

Как уточнили позднее в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, всего в рамках уголовного дела задержаны двое мужчин. Им вменяется изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями детей (п. "а", "г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ) и использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов (п. "б", "в" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ). Потерпевших в деле также двое. Расследованием занимается отдел ведомства по Центральному району города.

Колганову 47 лет, он известен ролями в криминальных сериалах, в их числе "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Убойная сила", "Охотники за головами" и другие. Кроме того, актер снимался в сериале "Гибель империи" Владимира Хотиненко и фильме "Идиот" Владимира Бортко. С 2003 по 2013 год Колганов был артистом Александринского театра, позднее стал участником постановок независимой площадки "Такой театр".