Круизный лайнер Astoria Grande не смог зайти в порт Стамбула

Портовые власти не предоставили разрешение на швартовку судна без разъяснения причин

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 20 ноября. /ТАСС/. Международный круизный лайнер Astoria Grande, совершающий путешествие из Сочи, не смог зайти в порт Стамбула в рамках завершения двухнедельного круиза и следует обратно. Портовые власти не предоставили разрешение на швартовку судна без разъяснения причин, сообщили ТАСС в пресс-службе судоходной компании "Аквилон", которая является генеральным агентом по продажам и продвижению Astoria Grande.

"Поскольку портовые власти не предоставили разрешения международному круизному лайнеру Astoria Grande, который ходит под флагом Палау, на швартовку в порту города Стамбул в рамках завершения текущего двухнедельного круиза, лайнер вынужден проследовать к следующему порту - город Сочи. Причины данного решения портовой администрации не были разъяснены судовладельцу", - сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что пассажиры лайнера вернутся в Сочи по расписанию, следующие круизы также состоятся согласно графику. В стамбульском порту Сарайбурну, где должен был пришвартоваться лайнер, ТАСС сообщили, что не располагают данными о нем. "У нас нет данных, комментировать ничего не можем", - сказали в порту в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с Astoria Grande.

Вечером 5 ноября паром Seabridge вышел в первый с 2011 года рейс из Трабзона в Сочи, на его борту было 20 пассажиров: 2 гражданина Турции и 18 - РФ. Утром 6 ноября он встал на рейд российского порта, ожидая согласования на заход в него. Но разрешение не было получено, и в ночь на 9 ноября судно было отправлено в обратный путь. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что организовать необходимые процедуры в порту Сочи пока невозможно: приоритетной задачей является обеспечение безопасности тех, кто приезжает на отдых.

Astoria Grande построен в 1996 году, модернизирован в 2019 и 2022 годах. Лайнер соответствует мировым стандартам круизной индустрии и осенью 2021 года получил пятилетнюю сертификацию международного классификационного морского общества DNV GL. На судне было обновлено оборудование: рестораны, кухни, палубы. Лайнер совершает еженедельные морские круизы из Сочи с июля 2022 года.