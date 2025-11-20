Замначальника Ространснадзора по ЮФО осудили условно за подлог

Мужчина организовал преступную схему по оказанию содействия в сдаче экзаменов на допуск к дорожной перевозке опасных грузов

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к 2,5 года условно заместителя начальника Ространснадзора по ЮФО за служебный подлог с выдачей разрешений на перевозку опасных грузов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

"Вынесен обвинительный приговор заместителю начальника МТУ Ространснадзора по ЮФО, причастному к совершению служебного подлога. Оперативниками установлено, что указанное должностное лицо организовал преступную схему по оказанию содействия в сдаче экзаменов на допуск к дорожной перевозке опасных грузов. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев условно", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что в отношении осужденного слушалось уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК России (служебный подлог), приговор вступил в законную силу.