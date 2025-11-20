В Чите две женщины погибли в ДТП

Водитель автомашины Toyota Allion, двигаясь по проспекту, не справился с управлением и наехал на пешеходов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Авария, в результате которой погибли две женщины, произошла на проспекте Маршала Жукова в Чите, сообщает прокуратура Забайкальского края в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, водитель автомашины Toyota Allion, двигаясь по проспекту, не справился с управлением и допустил наезд на двух женщин, которые в результате ДТП погибли на месте", - говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует проверку ДТП. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Черновского района Читы Сергей Балданов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.