Взорвавшего машину полковника в Москве приговорили к 25 годам колонии

Евгению Серебрякову также назначили штраф в размере 1 млн рублей

Евгений Серебряков © Мяйле Архангельская/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего аналитика банка данных "ТВС Узбекистан" Евгения Серебрякова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в подрыве автомобиля с полковником на севере Москвы в июле 2024 года, к 25 годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Евгения Серебрякова виновным и назначить наказание в виде 25 лет колонии, а также штрафа в размере 1 млн рублей", - сказал судья.

Серебряков будет отбывать наказание первые 5 лет в тюрьме, остальное - в колонии строгого режима. Суд постановил удовлетворить иски потерпевших и выплатить почти 4 млн рублей. Он приговорен по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Подсудимый признал свою вину, но не раскаялся и отказался от последнего слова. На первом судебном заседании Серебряков заявил, что ему нужно было приложить больше усилий для доведения преступного умысла до конца.