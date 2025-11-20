Жителя Челябинской области задержали за реабилитацию нацизма

Преступление выявили сотрудники УФСБ

ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Житель города Коркино Челябинской области задержан сотрудниками управления ФСБ России по региону. В отношении него возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма с использованием интернета, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"Сотрудники УФСБ России по Челябинской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона, причастного к реабилитации нацизма. Управление напоминает, что за распространение в публичном доступе материалов, содержащих признаки реабилитации нацизма, предусмотрено наказание в виде лишения свободы", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что преступление было выявлено сотрудниками УФСБ. По данным силовиков, житель региона осознавал публичный характер и общественную опасность своих действий. Он разместил в интернете информационные материалы, одобряющие деятельность преступных формирований, осужденных Международным военным трибуналом.

В УФСБ добавили, что СУ СК России по Челябинской области в отношении лица возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 354.1 УК России (реабилитация нацизма).