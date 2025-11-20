В Подмосковье полицейский насмерть сбил женщину на переходе и скрылся

Сотрудника уволили

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудник патрульно-постовой службы Подмосковье уволен после того, как сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе в Подмосковье, а потом скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло 18 ноября в 22:25 мск около одного из домов на проспекте Красной Армии. По предварительной информации, мужчина 1999 года рождения на Toyota сбил женщину 1980 года рождения, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, после чего скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.

"В кратчайшие сроки полицейскими водитель легковушки был установлен и задержан. Им оказался сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по Сергиево-Посадскому г. о., который в момент произошедшего находился на личном транспорте во внеслужебное время. По результатам служебной проверки данное лицо уволено из органов внутренних дел по отрицательным основаниям", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что он понесет наказание в установленном законом порядке. "Собранные по факту ДТП материалы для дальнейшей юридической оценки направлены в следственные органы", - добавили в пресс-службе.