Жителя Тулы осудили за перевод денег организации, действующей против России

Мужчину признали виновным в госизмене

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 20 ноября. /ТАСС/. Суд признал виновным в государственной измене жителя Тулы, который перевел криптовалюту иностранной организации, работающей против безопасности России, средства предназначались в том числе для закупки вооружения, боеприпасов и беспилотников. Его приговорили к 12 годам 6 месяцам лишения свободы, сообщили ТАСС в пресс-службе Тульского областного суда.

"Приговором суда М. назначено 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - сказали в пресс-службе.

Суд признал мужчину виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Установлено, что 29-летний житель Тулы при помощи мобильного банковского приложения перевел средства в криптовалюте на счет иностранной организации, действующей против безопасности РФ. Деньги собирались для приобретения обмундирования, средств амуниции, предметов тактической экипировки, вооружения, боеприпасов и техники, в частности, беспилотников, которые предназначались для совершения диверсий на объектах военной и критической инфраструктуры России.

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ по Тульской области.