В Подмосковье мужчину арестовали по обвинению в убийстве и изнасилованиях

Обвиняемый искал жертв на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, якобы подбирая няню для ребенка

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Житель Подмосковья обвиняется в убийстве двух девушек, изнасилованиях и склонению к употреблению наркотиков, судом он заключен под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области 46-летнему жителю Богородского округа предъявлено обвинение в убийстве двух девушек, в склонении к употреблению наркотиков двух других девушек, а также в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 105, п. "б" ч. 2 ст. 131 п. "б" ч. 2 ст. 132 п. "в", "г" ч. 2 ст. 230 УК РФ). По ходатайству следствия судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ноябре в правоохранительные органы обратилась мать 19-летней жительницы подмосковного Королева, а также сестра 25-летней москвички с заявлением о безвестном исчезновении девушек. Последним местом жительства обеих был дом обвиняемого в Подмосковье, одна девушка пропала 27 июля, вторая - 27 октября текущего года. Третьей потерпевшей удалось сбежать из дома обвиняемого. "Она была обнаружена в больнице в Волгоградской области. На допросе девушка сообщила, что мужчина, применяя насилие, склонял ее к употреблению наркотиков", - рассказали в пресс-службе.

Установлено, что жертв обвиняемый искал на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, якобы подбирая няню для ребенка. Девушки приезжали к нему в дом, проживали там, а потом бесследно исчезали. Две девушки до сих пор не обнаружены. Кроме того, обвиняемый подвергал насилию, в том числе и сексуальному, свою жену, избивая ее и склоняя к употреблению наркотиков.

Продолжается установление всех обстоятельств произошедшего и розыск пропавших девушек. В ГСУ попросили располагающих какой-либо информацией о них сообщить ее в следственный отдел по Ногинску.