Фигуранта дела экс-зампредов правительства Ивановской области арестовали

Суд постановил изменить меру пересечения в виде запрета определенных действий изменена на арест

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Иванова изменил меру пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу главе компании, который является фигурантом по уголовному делу в отношении двоих заместителей председателя правительства области, обвиняемых в получении и даче взятки. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона.

Ранее сообщалось, что прокуратура утвердила обвинительное заключение о совершении коррупционных преступлений бывшими заместителями председателя правительства Ивановской области Ириной Эрмиш и Сергеем Зобниным, а также фактическим руководителем строительной компании Дмитрием Федуловым. Ленинский районный суд Иванова удовлетворил иск прокуратуры Ивановской области о взыскании с бывшего заместителя председателя правительства региона Сергея Зобнина и иных заинтересованных лиц в доход государства более чем 800 млн рублей.

"20 ноября 2025 года постановлением Ленинского районного суда г. Иванова мера пересечения в виде запрета определенных действий изменена на заключение под стражу в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемого в пособничестве совершению действий, явно выходящих за пределы полномочий, совершенных лицами, занимающими государственные должности субъекта РФ (заместителями председателя правительства Ивановской области - руководителями комплекса социальной сферы и комплекса развития инфраструктуры региона)", - говорится в сообщении

Отмечается, что ходатайство заявил гособвинитель в связи со сведениями о намерениях подсудимого скрыться, выехав в Белоруссию через Смоленск, куда он купил электронные билеты. Приобретение электронных билетов признано судом как нарушение установленного подсудимому запрета использовать средства связи и интернет.

"С учетом того, что подсудимый, находясь на свободе, может скрыться от следствия, нарушил установленный ему избранной мерой пресечения запрет, суд изменил меру пресечения в виде запрета определенных действий на заключение под стражу. Подсудимый взят под стражу в зале суда, ему установлен срок содержания под стражей на 3 месяца, то есть до 19 февраля 2026 года включительно", - добавили в пресс-службе.