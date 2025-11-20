В Петербурге подростка арестовали за поджог полицейского автомобиля

Несовершеннолетний частично признал вину

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего в рамках дела о теракте - поджога патрульного автомобиля рядом с отделом ГАИ в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего Ш., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ. <…> Срок меры - 19 января 2026 года", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что 19 ноября несовершеннолетний, находясь на прилегающей территории 77-го отдела полиции УМВД России по Адмиралтейскому району, облил бензином автомобиль, принадлежащий ГУ МВД России по городу и области, машина загорелась. Это было сделано, в том числе, в целях дестабилизации деятельности органов власти. Кроме того, следователь указал, что обвиняемый согласился на предложение неустановленного лица сообщать последнему координаты таких объектов, как воинские части, военкоматы и госпитали. Преступление было совершено в дневное время, когда в административных зданиях, возле места происшествия, были гражданские и должностные лица. Возгорание на парковке у дома №205 по набережной Обводного канала было локализовано сотрудниками МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

Фигурант признал вину частично, возражал против удовлетворения ходатайства следователя.