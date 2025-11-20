В Калининградской области арестовали подозреваемую в убийстве новорожденного

Пакет с телом младенца обнаружили в подвальном окне жилого дома

КАЛИНИНГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Суд в Калининградской области заключил под стражу женщину, подозреваемую в убийстве новорожденного внука, совершенном в апреле 2016 года. Установить родителей и выяснить обстоятельства преступления удалось благодаря системной работе нескольких ведомств, сообщили в Telegram-канале управления СК по региону.

"По версии следствия, в апреле 2016 года, когда у девушки начались роды, ее мать оказала ей помощь, а затем задушила новорожденного внука, поместила его тело в полиэтиленовый пакет и выбросила в подвальное окно дома, где его наутро обнаружили прохожие. 46-летняя женщина задержана в качестве подозреваемой, допрошена и по ходатайству следователя СК России в отношении нее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

По данным СК, пакет с телом новорожденного мальчика обнаружили в подвальном окне дома по улице Вокзальной в городе Гусеве. У ребенка нашли признаки насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). В рамках уголовного дела провели судебную экспертизу, по результатам которой был выделен ДНК-профиль младенца. На тот момент установить родителей новорожденного не удалось.

В 2025 году благодаря взаимодействию СК и МВД родителей установили с помощью федеральной базы данных геномной информации. Это мужчина, ранее отбывавший наказание в местах лишения свободы, и 17-летняя жительница Гусева, беременность для которой являлась нежелательной. Мать несовершеннолетней, узнавшая о беременности дочери на поздних сроках, скрывала данный факт.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, добавили в ведомстве.