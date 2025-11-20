В Белгородской области мужчина и женщина пострадали из-за удара дрона по машине

Атакованное дроном транспортное средство повреждено

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 20 ноября. /ТАСС/. Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и баротравму из-за удара дрона по автомобилю в Новой Таволжанке Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль, вследствие чего ранены двое: у мужчины минно-взрывная травма, осколочные ранения головы и спины, у женщины минно-взрывная травма и баротравма", - говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что людям оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, пострадавших доставляют в областную клиническую больницу. Атакованное дроном транспортное средство повреждено.