В Дагестане преступную группу заключили под стражу за обналичивание маткапитала

Преступники в сговоре с представителями кредитно-потребительского кооператива составляли фиктивные договоры займов, выписки из реестра членов жилищно-строительных кооперативов и иные документы о якобы приобретенном жилье

МАХАЧКАЛА, 20 ноября. /ТАСС/. Преступная группа в Дагестане заключена под стражу за обналичивание материнского капитала в размере порядка 70 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Дагестану.

"Более 68 млн рублей маткапитала незаконно обналичили участники преступной группы в Дагестане. Решением суда фигуранты данного уголовного дела были заключены под стражу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, следственным управлением МВД Дагестана по материалам Управления "К" ФСБ России и УФСБ России по Дагестану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат).

Следствием установлено, что в 2023-2024 годах участники преступной группы занимались незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала, на сумму более чем 68 млн рублей. Преступники в сговоре с представителями кредитно-потребительского кооператива составляли фиктивные договоры займов, выписки из реестра членов жилищно-строительных кооперативов и иные документы о якобы приобретенном жилье, которые фактически владельцами сертификатов материнского (семейного) капитала не приобретались.

В дальнейшем подготовленные подложные документы направлялись в отделение фонда пенсионного и соцстрахования России по Дагестану для использования средств материнского капитала. В указанную преступную группу входили должностные лица отделения фонда пенсионного и соцстрахования по Дагестану: заместитель управляющего отделения фонда Сайпулаев К. С., заместители начальника отдела установления средств материнского капитала отделения фонда Сайпулаев С. М. и Гайдалов Т. Х., руководитель клиентской службы отделения фонда в Каспийске Абдалов А. М.