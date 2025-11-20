Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана этапируют в Москву

Он обвиняется в получении особой крупной взятки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноября. /ТАСС/. Приокский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок ареста бывшему первому заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Илье Штокману, обвиняемому в получении особой крупной взятки. В ближайшее время он будет этапирован в Москву, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Нижегородской области.

"Мера пресечения продлена Приокским районным судом Нижнего Новгорода по 24 февраля 2026 года включительно. Уголовное дело расследуется СК России. Штокман будет этапирован в Москву", - сказал собеседник агентства.

Штокману предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Следствие считает, что фигурант получил 55 млн рублей в виде взятки за способствование руководству строительной организации в заключении муниципальных контрактов как с единственным подрядчиком, лояльный контроль за их исполнением и дальнейшее покровительство. По месту жительства Штокмана был проведен обыск.

Штокман занимал должность первого вице-мэра с декабря 2020 года. В сентябре 2022-го он добровольно ушел на СВО. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, с этого времени он фактически не исполнял рабочие обязанности. 27 августа 2025 года глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале сообщил, что Штокман покинул свою должность.