Бизнесмена подозревают в мошенничестве при ремонте корабля ЧФ

Государству нанесен ущерб в размере свыше 8 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве при ремонте корабля Черноморского флота в Севастополе. Также против него планируется возбуждение дела о даче взятки, сообщили журналистам в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Ранее со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю сообщалось, что начальник 960-го военного представительства Министерства обороны РФ вымогал и получил взятку от руководителя одного из судоремонтных предприятий за приемку некачественного ремонта корабля Черноморского флота. В отношении офицера военным следственным управлением СК РФ по Черноморскому флоту заведено дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

"В отношении взяткодателя в настоящее время тем же следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту некачественно выполненного ремонта корабля Черноморского флота", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что также планируется возбуждение дела по ст. 291 (дача взятки) и еще ряд дел по иным эпизодам преступной деятельности, связанной с ремонтом кораблей Черноморского флота.

Уточняется, что государству нанесен ущерб в размере свыше 8 млн рублей.