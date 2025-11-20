В Иркутской области сошли с рельсов вагоны и локомотив грузового поезда

Ожидаются задержки пассажирских поездов

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Вагоны и локомотив грузового поезда сошли с рельсов в Иркутской области, ожидаются задержки пассажирских поездов. Предварительно, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД)

"21 ноября 2025 года, в 01:15 (время местное) на станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход вагонов и локомотива грузового поезда (груз - уголь). На место происшествия направлены восстановительные поезда. По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Ожидаются задержки пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, с рельсов сошли восемь вагонов с углем. Движение поездов перекрыто.

На Восточно-Сибирской железной дороге создана комиссия по расследованию причин происшествия.