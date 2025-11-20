В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Силы ПВО приведены в состояние готовности

ВОРОНЕЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА объявлен на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он.

Позже опасность непосредственного удара БПЛА объявили в Лискинском районе области. Кроме того, опасность непосредственной атаки беспилотников объявили в Нововоронеже. Об этом также сообщил губернатор региона.

