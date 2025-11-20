В ДНР при подрыве на взрывоопасном предмете пострадал мирный житель

Инцидент произошел в населенном пункте Безымянное

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 20 ноября. /ТАСС/. Еще один мирный житель получил ранения при подрыве на взрывоопасном предмете в ДНР. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"В населенном пункте Безымянное (городской округ. Новоазовск) при детонации ВОП ранен мужчина 1990 года рождения", - сказано в сообщении.

Ранее глава Донецка Алексей Кулемзин сообщал о ранении человека в Марьинке под Донецком.