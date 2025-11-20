В Приангарье из-за схода состава с рельсов назначили три резервных поезда

Инцидент произошел ранее на станции Облепиха

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. В Иркутской области три резервных поезда были назначены из-за задержек в расписании двух пассажирских поездов. Причиной стал сход вагонов и локомотива грузового поезда с рельсов, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) в Telegram-канале.

Для перевозки пассажиров назначен резервный поезд № 901 Красноярск - Москва с отправлением из Красноярска в 04:50 мск 21 ноября. Поезд проследует по расписанию и с остановками для задерживающегося поезда № 9 Владивосток - Москва отправлением из Владивостока 17 ноября.

Также назначен поезд № 903 Красноярск - Москва отправлением из Красноярска в 06:18 мск 21 ноября по расписанию и с остановками для задержанного поезда №69 Чита - Москва отправлением из Читы 19 ноября.

Кроме того, назначен поезд № 906 Тайга - Томск отправлением со станции Тайга в 14:40 мск 21 ноября. Поезд проследует по расписанию и с остановками, предназначенными для поезда № 390 Тайга - Томск отправлением со станции Тайга 21 ноября.

Ранее в компании сообщили о задержках до 2,5 часов двух поездов: №9 Владивосток - Москва и №69 Чита - Москва.

В четверг в Telegram-канале ВСЖД сообщили о сходе вагонов и локомотива грузового поезда с рельсов на станции Облепиха 21 ноября в 01:15 по местному времени. На место происшествия направлены восстановительные поезда. По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших и угрозы экологии нет.