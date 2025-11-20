На конференции по климату в Бразилии 13 человек отравились угарным газом

Причины пожара уточняются

Редакция сайта ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 ноября. /ТАСС/. Не менее 13 человек обратились за медицинской помощью из-за отравления угарным газом в результате пожара на конференции ООН по климату в Бразилии. Об этом сообщил портал G1.

Как сообщили организаторы, пламя удалось взять под контроль за шесть минут, однако нескольким участникам мероприятия потребовалась медицинская помощь. Причины пожара уточняются.

Ранее на конференции по климату COP-30 произошел пожар. Власти Бразилии сообщали, что пострадавших нет. COP-30 проходит в Белене на севере страны с 10 по 21 ноября.