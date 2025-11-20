Пожар на НПЗ в Венесуэле обошелся без жертв

В заявлении государственной нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela сказано, что производственные процессы в отрасли не прервутся из-за ЧП

КАРАКАС, 21 ноября. /ТАСС/. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Mejorador Petrocedeño в штате Ансоатеги не привел к человеческим жертвам и не повлияет на производственную деятельность отрасли. Об этом говорится в заявлении государственной нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela (PDVSA), опубликованном в ее Telegram-канале.

"В связи с пожаром [19 ноября] были незамедлительно задействованы аварийные бригады PDVSA, <...> пожар был полностью ликвидирован, к счастью, никто не пострадал, а близлежащие населенные пункты не подверглись возгоранию", - сообщила госкомпания.

В заявлении подчеркивается, что "производственные процессы в нефтегазовом секторе не будут прерваны благодаря планам реагирования на чрезвычайные ситуации и принятым мерам предосторожности".

PDVSA сообщила о создании следственной комиссии для выяснения причин пожара, чтобы, в частности, исключить версию о саботаже, организованном врагами Венесуэлы.