Ущерб по делу Мерваезовой о хищении денег у Минобороны достиг 9 млрд рублей

Следствие установило, что роль Мерваезовой заключалась в получении аванса по госконтрактам, обналичивании денег и оформлении фальшивых бухгалтерских документов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Ущерб по уголовному делу в отношении бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, экс-главы Главного военно-строительного управления №8 (ГВСУ № 8) Вадима Выгулярного и других фигурантов, обвиняемых в хищении денежных средств у Минобороны РФ при строительстве 14 объектов по госконтрактам, составляет свыше 9 млрд рублей. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела.

Ранее в правоохранительных органах агентству сообщали, что ущерб по делу Мерваезовой может составить около 5 млрд рублей. "Расследованием установлено, что в период с июля 2019-го по март 2023 года Евгений Горбачев, являвшийся бенефициаром АО "ВСК", совместно с обвиняемой и другими лицами в рамках исполнения 14 государственных контрактов, заключенных с ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" и "Военно-строительная компания", похитили денежные средства в общей сумме более 9 млрд рублей", - говорится в документах.

Там также указано, что роль Мерваезовой заключалась в обеспечении получения аванса в рамках заключенных договоров, выводе и обналичивании денежных средств со спецсчетов, а также оформлении подложных первичных бухгалтерских документов с целью сокрытия вывода и хищения денег. Вместе с тем, как уточнили ТАСС правоохранители, установленная следствием сумма ущерба, вменяемая всем фигурантам дела, "вероятно, еще возрастет".

Уголовное дело о хищении денежных средств у МО РФ было возбуждено в июне 2023 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С ним в одно производство объединено пять уголовных дел, которые в том числе возбудили в сентябре 2023 года, два в январе и одно в марте 2024 года. Потерпевшими признаны около 5 организаций, подведомственных Минобороны РФ. Речь идет о 14 социально значимых объектах в различных российских регионах, включая московскую школу, а также суворовское военное училище в Иркутске. Кроме того, следствие считает, что деньги похищались на объектах в военных городках и частях в Туве, Хакасии, Новосибирской области и Мурманской области.

О фигурантах

Кроме Мерваезовой и Выгулярного, по делу арестованы экс-руководитель Главного управления обустройства войск (ГУОВ) Евгений Горбачев, осужденный в 2024 году за мошенничество, а также два бизнесмена: руководитель ООО "Технострой" Виталий Прудников и учредитель строительной компании "Зодчий" Илья Леонов.

ГУОВ, которое признано одной из потерпевших сторон по первому делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, занимается строительством жилых, культурных, спортивных, образовательных и других социально значимых и специальных объектов Министерства обороны РФ. Как указано в судебных документах, Горбачев, бывший учредителем столичного ООО "Спецстрой-1", в октябре 2024 года был приговорен к 5,5 года лишения свободы по делу о хищении мошенническим путем более 230 млн рублей, выделенных на создание объектов МО РФ в Арктике. На момент привлечения к уголовной ответственности он занимал должность исполнительного директора АНО "Военно-спортивный клуб "Победа".

По первому делу с ним проходил соучредитель и фактический руководитель общества "Технострой" Виталий Прудников. В июле прошлого года, практически в середине судебного разбирательства, он заключил контракт с МО РФ и убыл в зону СВО, где его назначили пекарем в подразделении обеспечения танковой армии объединенного стратегического командования, следует из документов. Более двух месяцев назад в рамках объединенных в одно производство новых уголовных дел по фактам хищения после допроса в Москву этапировали Прудникова для очных ставок со свидетелями и другими фигурантами, предъявив всем отправившимся в столичный СИЗО строителям обвинение.