У Курильских островов зафиксировали второе за сутки землетрясение

Его магнитуда составила 4,5

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 21 ноября. /ТАСС/. Сейсмологи зафиксировали второе за сутки ощущаемое землетрясение у Курильских островов, сообщили в филиале федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" (ФИЦ ЕГС РАН).

Первое землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали в 02:42 по местному времени (18:45 мск 20 ноября) в 89 км юго-восточнее Северо-Курильска. Толчки могли ощущаться в Северо-Курильске силой до трех баллов. Второе землетрясение произошло в 14:17 (06:17 мск) в 27 км на северо-запад от села Малокурильское на глубине 77 км под морским дном. Магнитуда составила 4,5.

"Могли ощутить в селе Малокурильское 3-4 балла, в Южно-Курильске - 2-3 балла", - говорится в сообщении.